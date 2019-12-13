Çalıntı motosiklet bulundu

13.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:53

Malatya'da çalıntı motosiklet bulunarak, sahibine teslim edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekiplerince Yavuz Selim Mahallesinde çalıntı motosikletler üzerinde yapılan çalışmalarda terk halde plakasız motosiklet bulundu. Şase numarasından yapılan sorgulamada motosikletin 11 Aralık 2019 tarihinde Sümer Polis Merkezi Amirliği idaresinden çalıntı olarak arandığı anlaşıldı. Motosiklet sahibi Y.B. isimli şahsa teslim edildi.



Aranan şahıs yakalandı



Bu arada, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven timleri olarak yapılan şok uygulamalarda Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması suçundan aranması bulunan T.D. isimli şahıs yakalandı. - MALATYA

Kaynak: İHA