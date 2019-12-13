Çalıntı motosiklet bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Çalıntı motosiklet bulundu - Haberler

Çalıntı motosiklet bulundu

Malatya'da çalıntı motosiklet bulunarak, sahibine teslim edildi.

13.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:53
Çalıntı motosiklet bulundu

'da çalıntı bulunarak, sahibine teslim edildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekiplerince Yavuz Selim Mahallesinde çalıntı motosikletler üzerinde yapılan çalışmalarda terk halde plakasız motosiklet bulundu. Şase numarasından yapılan sorgulamada motosikletin 11 Aralık 2019 tarihinde Sümer Polis Merkezi Amirliği idaresinden çalıntı olarak arandığı anlaşıldı. Motosiklet sahibi Y.B. isimli şahsa teslim edildi.


Aranan şahıs yakalandı


Bu arada, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven timleri olarak yapılan şok uygulamalarda Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması suçundan aranması bulunan T.D. isimli şahıs yakalandı. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler