Çalıntı Motosiklet Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 hafta önce çalınan motosiklet terkedilmiş halde bulundu.

Altınkaya mahallesi Oğuzgündoğdu sokakta terk edilmiş motosiklet bulunduğu yolunda polise ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede

İlçe Jandarma Komutanlığınına, Ali Yaylı tarafından 55 JA 972 plakalı motosikletinin Çetinkaya mahallesinde evinin önünden çalındığı ihbarının bulunduğunu tespit etti.Polis ekipleri, motosikleti sahibine verilmesi için olay yerine çağrılan Jandarma ekiplerine teslim etti. Çetinkaya mahallesinden çalınan ve plakası sökülen motosikletin benzini bitince sokak arasında terk edildiği tahmin ediliyor. - SAMSUN