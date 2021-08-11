Çalıntı minibüsteki şüpheli aracı bırakarak kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalıntı minibüsteki şüpheli aracı bırakarak kaçtı

Çalıntı minibüsteki şüpheli aracı bırakarak kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'nın Gelendost ilçesinde trafik ve jandarma ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan araç Eğirdir'de yakalanırken, araçta bulunan şüpheli şahıs kaçtı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde trafik ve jandarma ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan araç Eğirdir'de yakalanırken, araçta bulunan şüpheli şahıs kaçtı.

Gelendost ilçesinde bölge trafik müdürlüğü ve jandarma ekipleri saat 17.10 sırasında 16 KF 356 plakalı Transporter aracı durdurmak istedi. Dur ikazına uymayan araç, Eğirdir istikametine doğru kaçtı. Eğirdir ilçe trafik müdürlüğü ekipleri, Göktaş köyü kavşağında aracı durdurdu. Araçta bulunan şahıslar dan E.Ç., çalıntı olduğu belirlenen aracı bırakarak ormanlık alana doğru kaçtı. Araçtaki şahıslar E.T., S.Z. ve H.T. ise yakalanarak gözaltına alındı. E.Ç.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra çalıntı araç otoparka alındı. - ISPARTA

Çalıntı minibüsteki şüpheli aracı bırakarak kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çalıntı minibüsteki şüpheli aracı bırakarak kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 20:40:35. #1.16#

title