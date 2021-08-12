Çalıntı minibüsteki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalıntı minibüsteki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çalıntı minibüsteki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'nın Gelendost ilçesinde trafik ve jandarma ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan ve Eğirdir'de aracı bırakıp kaçan şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde trafik ve jandarma ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan ve Eğirdir'de aracı bırakıp kaçan şüpheli şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelendost ilçesinde Bölge Trafik Müdürlüğü ve jandarma ekipleri saat 17.10 sırasında 16 KF 356 plakalı Transporter aracı durdurmak istedi. 'Dur' ikazına uymayan araç, Eğirdir istikametine doğru kaçtı. Eğirdir İlçe Trafik Müdürlüğü ekipleri, Göktaş köyü kavşağında aracı durdurdu. Araçta bulunan şahıslardan Eren Ç., çalıntı olduğu belirlenen aracı bırakarak ormanlık alana doğru kaçtı. Araçtaki şahıslar E.T., S.Z. ve H.T. ise yakalanarak gözaltına alındı. Eren Ç. ise akşam saatlerinde saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Sabah saatlerinde sağlık muayenesi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürülen Eren Ç. bugün çıkarıldığı Çorum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

Çalıntı minibüsteki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Çalıntı minibüsteki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında
Kahvede karşılaştı, kurşun yağdırdı! Ölen de öldüren de 70 yaşında
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Sular çekilince tahribatın büyüklüğü görüldü! Ortalık resmen savaş alanı gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gülben Ergen Haluk Levent
Spor Muslera Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çalıntı minibüsteki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 20:12:21. #1.15#

title