Çalıntı malzemeleri hurdacıya satarken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin yakaladığı 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Sakintepe Mahallesi'nde 16 Ocak'ta meydana gelen hurda ve atölye malzemeleri hırsızlığı olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık değeri 10 bin lira olan malzemelerinin çalındığı hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli ve çalıntı 2 motosiklet tespit edildi. Yapılan detaylı inceleme sonucu, olayda kullanılan motosikletlerden birinin 16 Ocak'ta Eskişehir merkezinden çalındığı ve kırmızıdan mavi renge boyandığı belirlendi. 22 Ocak'ta ise başka bir hırsızlık olayında fark edilen şüpheliler, çalıntı motosikleti olay yerine bırakarak kaçtı. Olay yerinde ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

JASAT dedektiflerinin çalışmaları neticesinde şüphelilerin 25 Ocak'ta şüphelilerin hurdacıya malzeme satacakları öğrenildi. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla birlikte hurdacıya satılmak istenen 88 adet çapa makinesi bıçağı, 3 takım tamir malzemesi, 1 adet dalgıç pompası, 1 adet spiral makinesi, 1 adet motosiklet aküsü, 1 adet tepe lambası, 5 metre kablo, 2 adet levye, 5 adet pense, 1 adet el baltası, 1 adet kurbağacık, 1 adet lokma takımı ve 2 adet sprey boya ele geçirildi. Bir tarım işletmesinden çalındığı tespit edilen malzemelerle birlikte 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ele geçirilen çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli 5 kişi, tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR