Çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu takas eden şahıs tutuklandı
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Çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu takas eden şahıs tutuklandı

15.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:07
Çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu takas eden şahıs tutuklandı

Gaziantep'te çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu madde takas ettiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu madde takas ettiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu madde satan bir şahsa yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Y.B. isimli şüpheli şahsın Narlıtepe Mahallesi'nde bulunan ikametine baskın düzenlendi. Yapılan baskında bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet çalıntı elektronik eşya ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şüpheli Y.B. tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:10:06. #1.14#
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