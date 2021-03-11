Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
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Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu

11.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:11
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçe genelinde çeşitli zamanlarda meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayını çözdü.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçe genelinde çeşitli zamanlarda meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayını çözdü. Ele geçirilen bisiklet, hurda eşya ve elektronik malzemeler polis karakolunun koridorlarını doldurdu.

Uzun süredir ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarını çözmek için titiz bir çalışma yürüten ekipler, tespit ettikleri 3 kişiyi yakın takibe aldı. Zanlıların evlerinde mahkeme kararı ile yapılan aramalarda, bisikletten saatlere, büyük ekran televizyonlardan bilgisayar monitörlerine, matkaplardan cep telefonlarına, elektronik terazilerden uydu alıcılarına, zeytin yağlarından projektörlere, bilgisayarlardan saç kurutma makinalarına kadar yüzlerce parça ürün ele geçirdi. Zanlılarla birlikte çok sayıda cep telefonu, silah ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Asayiş bürosu koridoruna serilen ve tek tek isimlendirilen malzemelerin sahiplerinin emniyete müracaat etmeleri istenildi. Göz altına alınan 3 zanlının sorgusu sürüyor. - BURSA

Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu
Çalıntı mallar emniyetin koridorlarını doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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