İSTANBUL (AA) - Çalıntı kredi kartlarıyla "bağış" adı altında dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka ve kredi kartı bilgilerinin kopyalanması sonucu dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak bağış toplayan çok takipçili fenomenlerle belli bir yüzde karşılığında anlaşan şüphelilerin, çalıntı kart bilgilerini kullanarak "bağış" adı altında para transferi yaptıkları belirlendi.

Söz konusu soruşturma kapsamında 4 Ocak'ta İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 6'sı yaşı küçük 44 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan 3'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 39 şüpheli ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılık, şüphelilerden 2'sini tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

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