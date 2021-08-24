Çalıntı kaydı bulunan cipte 2 tabanca ile yakalandılar
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Çalıntı kaydı bulunan cipte 2 tabanca ile yakalandılar

Çalıntı kaydı bulunan cipte 2 tabanca ile yakalandılar
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıntı kaydı bulunduğu için durdurulan cipte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü Ali B.(27) ile yanında bulunan Sevilay B.(20) gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıntı kaydı bulunduğu için durdurulan cipte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü Ali B.(27) ile yanında bulunan Sevilay B.(20) gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çalıntı kaydı bulunan 16 AON 568 plakalı cipin ilçe merkezine giriş yaptığı bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bir süre aracı takip eden ekipler Ahmet Akyollu Caddesi'nde cipin önünü keserek durdurdu. Çalıntı kaydı bulunan araçta inceleme yapan ekipler bagajda bulunan bir çanta içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Sürücü Ali B. ile yanında bulunan Sevilay B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, araç detaylı inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çalıntı kaydı bulunan cipte 2 tabanca ile yakalandılar
Çalıntı kaydı bulunan cipte 2 tabanca ile yakalandılar
Çalıntı kaydı bulunan cipte 2 tabanca ile yakalandılar
Çalıntı kaydı bulunan cipte 2 tabanca ile yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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