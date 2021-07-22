Çalıntı kamyonetle 20 koyunu çaldı
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Çalıntı kamyonetle 20 koyunu çaldı

Çalıntı kamyonetle 20 koyunu çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'den çalındığı tespit edilen kamyonetle Sakarya'da 20 adet küçükbaş hayvanı çalan şahıs, Kocaeli'de yakalandı.

Eskişehir'den çalındığı tespit edilen kamyonetle Sakarya'da 20 adet küçükbaş hayvanı çalan şahıs, Kocaeli'de yakalandı.

Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alancuma Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarına kamyonetle gelen M.Ü., işçileri için hayvan alacağını söyledi. Hayvanların sahibi ile pazarlık yapan şahıs, 20 adet hayvanı araca yükletti. Hayvan sahibi ile birlikte harekete geçen M.Ü., iş yerinin önüne geldikleri bahanesi ile hayvan sahibini araçtan indirerek bölgeden uzaklaştı. Hayvanların sahibinin şikayeti üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada kamyonetin Eskişehir'den çalındığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalıntı araç ve şüpheli M.Ü., çaldığı koyunlar ile birlikte Kocaeli Kartepe mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

Çalıntı kamyonetle 20 koyunu çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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