Çalıntı kabloları yakan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalıntı kabloları yakan şahıs yakalandı

Çalıntı kabloları yakan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir şirkete ait olan kabloları boş arsada yakarken yakalanan şahıs hakkında yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de bir şirkete ait olan kabloları boş arsada yakarken yakalanan şahıs hakkında yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesinde bulanan boş arsada kablo yakıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, D.T. isimli şahsı yakalarken yangının söndürülmesini sağladı. Ekipler, yakılan kabloların bir şirkete ait olduğu ve değerli olabileceğini değerlendirerek muhafaza altına aldılar. Kesilmiş 15 kilo kablo şirket görevlilerine teslim edildi. Görevlinin davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine şüpheli D.T. Çarşı Polis Merkezine getirildi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla ifadesi alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Muslera Ömer Ali Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çalıntı kabloları yakan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:42:54. #1.15#

title