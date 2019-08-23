Çalıntı eşyanın satılma anı güvenlik kamerasında

23.08.2019 17:18

Gaziantep'te iki zanlının çaldıkları eşyaları bir hurdacıya sattığı anlar, güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.P ve D.U olduğunu belirledi.

Ekipler, bir süre takip ettiği zanlıların çaldıkları eşyaları aynı mahallede bulunan İ.B V.D ve G.D'ye sattığını belirledi.

Polis ekipleri, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle M.P ve D.U'yu, çalıntı eşya aldığı gerekçesiyle de İ.B V.D ve G.D'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.P ve D.U çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntüde ise M.P ve D.U'nin çalıntı olduğu değerlendirilen eşyaları İ.B V.D ve G.D'ye ait depoya indirme anı yer alıyor.

Kaynak: AA