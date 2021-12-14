Çalıntı elektrikli bisikletle hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da çalıntı elektrikli bisikletle su motoru çalan şahıslardan biri yakalanarak gözaltına alındı.

Yenisanayi Mahallesi 2855 Sokak içerisinde devriye görevi yapan mahalle ve çarşı bekçileri, ellerinde su motoru bulunan iki şahsı fark ederek şahısları incelemek üzerine durdurmak istemişti. Bekçilerin geldiğini anlayan şahıslar, çaldıkları su motorunu sokak ortasına atarak elektrikli bisiklete binip kaçmaya başlamış ve daha sonra kayıplara karışmıştı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma yapan mahalle ve çarşı bekçileri şahıslardan M.S. isimli şahsı, Sümerevler Mahallesi 50. Yıl İlkokulu yakınlarında yakaladı. Şahısların su motorunu çaldığı esnada kullandığı elektrikli bisikleti de Karapınar Mahallesi Sümer Park yan kısmında bulunan bir bina önünde şarjda olduğu esnada çaldıkları ve olay sonrası kimseye görünmeden yeniden yerine bıraktıkları öğrenildi. M.S. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken diğer şahsın da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN