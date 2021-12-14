Çalıntı elektrikli bisikletle hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıntı elektrikli bisikletle hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı

Çalıntı elektrikli bisikletle hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da çalıntı elektrikli bisikletle su motoru çalan şahıslardan biri yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da çalıntı elektrikli bisikletle su motoru çalan şahıslardan biri yakalanarak gözaltına alındı.

Yenisanayi Mahallesi 2855 Sokak içerisinde devriye görevi yapan mahalle ve çarşı bekçileri, ellerinde su motoru bulunan iki şahsı fark ederek şahısları incelemek üzerine durdurmak istemişti. Bekçilerin geldiğini anlayan şahıslar, çaldıkları su motorunu sokak ortasına atarak elektrikli bisiklete binip kaçmaya başlamış ve daha sonra kayıplara karışmıştı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma yapan mahalle ve çarşı bekçileri şahıslardan M.S. isimli şahsı, Sümerevler Mahallesi 50. Yıl İlkokulu yakınlarında yakaladı. Şahısların su motorunu çaldığı esnada kullandığı elektrikli bisikleti de Karapınar Mahallesi Sümer Park yan kısmında bulunan bir bina önünde şarjda olduğu esnada çaldıkları ve olay sonrası kimseye görünmeden yeniden yerine bıraktıkları öğrenildi. M.S. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken diğer şahsın da yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Çalıntı elektrikli bisikletle hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı

Çalıntı elektrikli bisikletle hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title