Çalıntı bisikleti internetten satmak isteyen şahıs, suç üstü yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir siteden çaldığı bisikleti internet üzerinden satışa sunan şahıs, polis ekiplerinin titiz takibi sonucunda yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir siteden çaldığı bisikleti internet üzerinden satışa sunan şahıs, polis ekiplerinin titiz takibi sonucunda yakalandı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir siteden çalınan bisikletin bulunması amacıyla gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda çalıntı bisikletin internet üzerinde satışa sunulduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslarla müşteri gibi pazarlık yapan polis ekipleri S.A.ve E.E. isimli şahısları buluşma esnasında yakaladı. Bisiklet, polis ekipleri tarafından yapılan sorgu sonrası bulunurken, konu ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı