Çalıntı araçları parçalayıp satan kişiler yakalandı
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Çalıntı araçları parçalayıp satan kişiler yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, çalıntı araçları parçalayarak sattıkları tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Çalıntı araçları parçalayıp satan kişiler yakalandı
15.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:30

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, çalıntı araçları parçalayarak sattıkları tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişiden birisi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatsa ilçesinde bir adreste bulunan oto yedek parça ve ikinci el otomobil parçaları satan bir iş yerinde çalıntı araçların gece saatlerinde parçalandığına dair ihbar alan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde ekipler, sahte plaka takılarak İstanbul ilinden getirilerek, çalıntı bir aracın bahse konu iş yerinde parçalandığını, şasi numaralarının kesilerek değiştirildiği, parçaların ise iş yerinde bulunduğunu tespit etti. Operasyonda, çalıntı araç ile alakalı 3 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan birisi tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda hacizli araç ve parçaları ele geçirildi

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen tahkikatla ilgili çalıntı aracın parçalandığı iş yerinde yapılan aramada ise çok sayıda araç motor ve kupalarının bulunduğu, bunların numaralarının silindiği ya da sahte numaralar çakıldığı tespit edildi. Çok sayıda hacizli veya rehinli oldukları için satılması mümkün olmayan araçların parçalanarak parça parça piyasada satıldığı anlaşılan incelemelerde, konu ile ilgili soruşturmalara devam edildiği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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