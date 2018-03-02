Çalıntı Araçlar Gölbaşı'nda Bulundu

Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan çalınan otomobiller, Gölbaşı ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, Gaziantep'te ikamet eden A.B, M.S. ve E.Y. ile Gölbaşı ilçesinde ikamet eden R.Ü. adlı şüphelilerin Gaziantep ile Kahramanmaraş'tan çaldıkları otomobilleri Gölbaşı ilçesine getirdiklerini tespit etti.

Ekipler, R.Ü'nün Gölbaşı Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yeri önünde yaptığı aramada, Kahramanmaraş, Gaziantep ile hırsızlık olaylarında diğer şüphelilerin de kullandığı üç otomobil buldu.

Ayrıca şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.