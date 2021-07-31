Çalıntı araçla şehir turu tarlada bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalıntı araçla şehir turu tarlada bitti

Çalıntı araçla şehir turu tarlada bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden çaldıkları araçla İnegöl ilçesine gelen şüpheliler, 20 kilometre kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden çaldıkları araçla İnegöl ilçesine gelen şüpheliler, 20 kilometre kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.

Osmangazi ilçesinden çaldıkları 16 NUZ 42 plakalı çalıntı otomobil de biri kadın 4 kişinin İnegöl ilçesine gittiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, gelen aracı ilçe girişinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde hızla ilerledi. Kırsal Kulaca Mahallesine giren şüpheliler, arazi yoluna girerek izlerini kaybettirmek istedi. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonunda tarlaya giren şahıslar, yol bitince aracı bırakıp kaçtı. Araçta bulunan 4 şahıstan ikisi kısa sürede yakalanırken, kaçan diğer 2 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Araç incelenmek üzere karakola çekilirken, yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Çalıntı araçla şehir turu tarlada bitti
Çalıntı araçla şehir turu tarlada bitti
Çalıntı araçla şehir turu tarlada bitti
Çalıntı araçla şehir turu tarlada bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Ali Koç Ecem Güzel Mete Gazoz Burak Elmas Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çalıntı araçla şehir turu tarlada bitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 18:47:17. #1.14#

title