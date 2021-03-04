Çalıntı araçla polisten kaçan zanlı kaza yapınca yakalandı
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Çalıntı araçla polisten kaçan zanlı kaza yapınca yakalandı

04.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:50
Çalıntı araçla polisten kaçan zanlı kaza yapınca yakalandı

Kayseri'de çalıntı araçla polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı.

Kayseri'de çalıntı araçla polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre S.Y'nin kullandığı 38 BR 537 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Fırat Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Bir süre sonra Mine Sokak'ta park halindeki bir otomobile ve ardından bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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