Çalıntı araçla hırsızlık yapan zanlılar kovalamaca sonucu Isparta'da kıskıvrak yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık yaptıktan sonra çalıntı araçla Isparta'da da polisin yaptığı kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya'dan çaldıkları 07 HJN 47 hafif ticari araçla çeşitli iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, dün saat 12.00 sıralarında, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Kaçan aracı Gelendost Emniyet Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. 'Dur' uyarılarına uymayan şüpheli araç, buradaki kontrol noktasını da aşarak yoluna devam etti. Polisin ekiplerinin peşine düştüğü çalıntı araç, ters yöne girerek kaçmaya devam etti. Şüpheli araç, ekiplerin takibi neticesinde polis otosuyla çarparak durdurulabildi. Polis ekipleri, bir süre sonra ters şeritte ilerleyen şüphelilerin içinde bulunduğu aracı ekip otosuyla çarparak, durdurmaya çalıştı. Ekip otosunun çarptığı hafif ticari araç, Dörtyol kavşağında kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Araçtan inen 3 kişi, bu kez de koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Polis havaya ateş ederek durdurduğu Oktay Ö. (22), Alperen Oğuzhan B. ve İzzet.Ş. yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise Alanya'da iş yerinden çalındığı tespit edilen 325 liralık madeni para ve 27 parça kıyafet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri telsim edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Oktay Ö. Alperen Oğuzhan B. ve İzzet.Ş. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA