Çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı
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Çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Gaziantep'te çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

05.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:43

'te çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez ilçesinde Perilikaya Mahallesi 55. Sokak'ta bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'nda plakasında "evleniyoruz" yazısı bulunan çalıntı araçtakiler "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalandı.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, yaya kaçan 3 şüpheli de operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çalıntı aracın plakasını "evleniyoruz" yazısıyla kapatan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı
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