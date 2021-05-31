Çalıntı 3 bisiklet bulunup sahiplerine teslim edildi

Eskişehir'de çalınan 3 bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de çalınan 3 bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Vişnelik ve Sümer mahallelerinde meydana gelen bisiklet hırsızlıkları ile ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayları gerçekleştiren şahıslar tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden ele geçirilen 3 adet bisiklet alınarak sahiplerine teslim edildi.

Şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı