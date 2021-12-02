Çalınma anı saniye saniye görüntülenen otomobil terk edilmiş olarak bulundu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 2 şüpheli tarafından çalınan çalışır vaziyetteki otomobil, 6 saat sonra çıkmaz bir sokakta terk edilmiş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Özyürek'e ait 43 HOJ 900 plakalı otomobil, Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta çalınan otomobil, olaydan 6 saat sonra aynı mahallede çıkmaz bir sokakta bulundu.

Emniyet Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, plakaları sökülen otomobilde parmak izi çalışması yapıldı. Araştırmada araçta içerisindeki bir miktar paranın bulunduğu cüzdan, pasaport ile parfümlerin çalındığı belirlendi.

Çalınan aracına 6 saat sonra tekrar kavuşan Ferhat Özyürek, "Sabah otomobilin camları buzluydu. Buzların çözülmesi için aracı çalıştırıp yan tarafa kahvaltıya yapmaya geçtim. Kahvaltıdan sonra geldiğimde aracımın yerinde olmadığın gördüm. Daha sonra durumu polise bildirdim" dedi.

Eşkalleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için polisin geniş çaplı çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İki şüphelinin Renault Cilo marka otomobili çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti. - KÜTAHYA

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