Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı
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Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı

15.01.2021 06:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 06:17
Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı

ANKARA'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çaldıkları otomobili ateşe verip kayıplara karıştı.

ANKARA'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çaldıkları otomobili ateşe verip kayıplara karıştı. Kundaklanan otomobilin plakasının sahte olduğunu belirlendi. 

Olay saat 04.30 sularında Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, çaldıkları 11 DT 208 plakalı otomobili yolda bırakarak ateşe verdiler. Yanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.Emniyet ekipleri yaptıkları çalışmada otomobil plakasının da sahte olduğunu tespit etti. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis, aracı çalan kişi veya kişiler üzerinde çalışma başlattı. 

 


Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı
Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı
Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı
Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı
Çalındıktan sonra kundaklanan otomobilin plakası sahte çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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