Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu
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Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu

Sivas'ta lüks cipinden 70 bin lira değerindeki 3 adet pırlanta yüzüğün çaldığını düşünerek polise başvuran şahıs yüzükleri evinde buldu.

16.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:23
Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu

'ta lüks cipinden 70 bin lira değerindeki 3 adet pırlanta yüzüğün çaldığını düşünerek polise başvuran şahıs yüzükleri evinde buldu.


Sivas'ta bir şahıs Galericiler Sitesi içerisinde park halinde bulunan lüks aracından yaklaşık değeri 70 bin lira olan 3 pırlanta yüzüğün çalındığını iddia ederek durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemelerin ardından hırsız veya hırsızların bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ancak yüzüklerin çalındığını düşünen şahıs, 3 adet yüzüğü evinde buldu. Tekrar polise başvurup, kayıp yüzükleri bulduğunu belirterek ifadesini yeniledi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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