Çalındığı dediği 140 koyunu, ağılın 300 metre ilerisinde bulundu
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Çalındığı dediği 140 koyunu, ağılın 300 metre ilerisinde bulundu

Çalındığı dediği 140 koyunu, ağılın 300 metre ilerisinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te küçükbaş hayvan beseleyen bir şahıs ağılına geldiğinde hayvanlarını bulamayınca telaşe kapıldı.

Bilecik'te küçükbaş hayvan beseleyen bir şahıs ağılına geldiğinde hayvanlarını bulamayınca telaşe kapıldı. Jandarma ekipleri haber veren hayvan sahibi 300 metre ileride hayvanları buldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Kurtköy Karafatma mevkiinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan M.T. ve Ş. K. isimli şahıslar ağıllarına geldiğinde 140 adet koyunu bulmadılar. Hemen telaşe kapılan ikili hayvanların çalındığı düşünerek jandarmaya haber verdi. Alınan ihbar üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri hemen olay yerine sevk edildi. Hayvan sahiplerinin de katılımıyla 140 koyunu arama faaliyeti yapılırken, hayvanlar ağılın yaklaşık 300 metre güney istikametinde bulunan ağaçlık alan içerisinde yatar vaziyette bulundu. Ekipler tam ve eksiksiz olarak hayvan sahiplerine teslim ederken, ikili rahat bir nefes aldı. - BİLECİK

Çalındığı dediği 140 koyunu, ağılın 300 metre ilerisinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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