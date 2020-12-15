Çalındı motosiklet terk edilmiş halde bulundu
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Çalındı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

15.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:47
Çalındı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

Adıyaman'da birkaç gün önce park halindeyken çalınan motosiklet terk edilmiş halde vatandaşlar tarafından bulundu.

Adıyaman'da birkaç gün önce park halindeyken çalınan motosiklet terk edilmiş halde vatandaşlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yağlı'ya ait 02 LF 905 plakalı motosiklet Yeni Mahallede park halindeyken kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalınmıştı. Meydana gelen hırsızlık olayı sonrasında polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunulmuştu. Meydana gelen olay sonrasında motosiklet Yeni Mahalle 2637 Sokak içerisinde vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulundu. Motosikleti bulan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak motosikleti sahibine teslim etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Çalındı motosiklet terk edilmiş halde bulundu
Çalındı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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