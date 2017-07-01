Çalınan Yeni Aldığı Otomobilini Kaza Yapmış Olarak Buldu

Adana'da iş yerinin önünden çalınan otomobilini arayan kişi, aracını yol kenarında kaza yapmış olarak buldu.



Merkez Seyhan ilçesinde oto kaporta işi yapan Can Koçyiğit, 41 AU 461 plakalı otomobilinin iş yerinin önünde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.



İhbarın ardından otomobilini bulmak için iş yerinin çevresi ve mahallede arama yapan Koçyiğit, bir yakınının "D-400 karayolunda senin otomobile benzer bir araç duvara çarparak kaza yapmış." demesi üzerine olay yerine gitti.



Trafik kavşağı alt geçidinde polis ekiplerini gören Koçyiğit, koşarak aracının yanına geldi. Kaza yapan otomobilin kendisine ait olduğunu gören Koçyiğit, büyük üzüntü yaşadı.



Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin önünden arabasının çalındığını belirterek, "Arabayı daha iki gün önce 20 bin liraya almıştım. Hırsızlar çalmış. Ne hale gelmiş araba." ifadelerini kullandı.



Ekiplerin incelemesinin ardından araç kaza yerinden kaldırıldı.