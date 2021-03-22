Çalınan traktör ormanlık alanda bulundu
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Çalınan traktör ormanlık alanda bulundu

22.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:11
Çalınan traktör ormanlık alanda bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi kırsal Kavakarası Mahallesinde Ö.D. isimli vatandaşa ait traktör, tırpan makinesi, traktör arkasında bulunan çapa makinesi, jenaratör, spiral matkapv e hilti çalındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi kırsal Kavakarası Mahallesinde Ö.D. isimli vatandaşa ait traktör, tırpan makinesi, traktör arkasında bulunan çapa makinesi, jenaratör, spiral matkapv e hilti çalındı.

Ö.D.'nin jandarma ekiplerine başvurmasının ardından JASAT ekipleri çalışma başlattı. JASAT ekiplerinin çalışması sonucunda hırsızlık olayında çalınan malzemeler Zeytinalanı Mahallesi Mantıkburnu mevkiinde ormanlık arazi içerisinde bulundu.

JASAT ekipleri tarafından bulunan traktör ve diğer eşyalar sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen S.Y. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Çalınan traktör ormanlık alanda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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