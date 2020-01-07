Çalınan traktör ağırlıklarını sosyal medyadan satarken yakalandılar

07.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:36

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çalınan traktör ağırlıklarının sosyal medyada satılmaya çalışılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çiftçiler köyü Topçular mevkisine bıraktığı traktörünün önündeki 30'ar kiloluk 10 ağırlığın çalındığını gören traktör sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden traktör ağırlığı satıldığını belirledi.

Jandarma ekipleri, satılan ürünlerin çalınan traktör ağırlıkları olduğu iddiasıyla satıcı ile bunları alan kişiyi gözaltına aldı.

Traktör ağırlıkları ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA