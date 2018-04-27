Çalınan Tır Parçalanmış Halde Bulundu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalınan tır parçalanmış halde bulundu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çalınan tır parçalanmış halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nden çalınan tırın bulunması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın Gaziantep'te parçalanarak satıldığı bilgisine ulaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde bulunan sanayi sitesindeki 4 tamirhaneye operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda tırın sökülen parçaları bulunarak sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.