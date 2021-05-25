Çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi
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Çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi

Çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hırsızlık zanlısı tespit edilerek çalıntı televizyon sahibine teslim edildi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hırsızlık zanlısı tespit edilerek çalıntı televizyon sahibine teslim edildi.

Konuya ilişkin Bayburt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "15.05.2021 günü Aydıntepe ilçesinde gerçekleşen "Evden hırsızlık" olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisi tespit edildi, suça konu bir adet televizyon bulunarak sahibine teslim edildi.

Halkımızın huzur ve güvenliği için Bayburt Emniyet Müdürlüğü personeli, 24 saat görevinin başında çalışmalarına devam etmektedir." denildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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