Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | 3. Sayfa

Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu Markette çaldırdığı telefonu 500 metre ileride bulundu Antalya'nın Kepez İlçesi'nde iş yerinde telefonunu çaldıran bir genç, daha önce telefonunu eşleştirdiği arkadaşının telefonundan dakikalar içerisinde yer...

Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu

Markette çaldırdığı telefonu 500 metre ileride bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde iş yerinde telefonunu çaldıran bir genç, daha önce telefonunu eşleştirdiği arkadaşının telefonundan dakikalar içerisinde yer tespiti yaptı. Telefonun çalındığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta gencin gösterdiği alanda arama yapan polis ekipleri kısa sürede telefonu bir ağaç altında buldu.

Olay, Kepez İlçesi Güneş Mahallesi Toptancı Hal Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre toptancı hal içerisinde çalışan Kenan E. bir markette alışveriş yaparken telefonunu yerinde olmadığını gördü.

Aramalara rağmen telefonunu bulamayan genç, arkadaşlarının telefonundan 'telefonumu bul' uygulamasına girerek telefonunun konumunu tespit etti. Telefonunun yaklaşık 500 metre uzaklıktan sinyal verdiğini gören genç, önce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kepez Polis Merkezi Suç Önleme Bürosu ekipleri, gencin gösterdiği bir ağacın altında arama yaptı. Yapılan aramada önce bir ayakkabı bulundu. Daha sonra ise bir kağıt içerisine sarılmış telefon bulundu. Telefonu teşhis eden şahsın mutluluğu yüzünden okundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından genç telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 11 bin TL değerinde telefonunda yeniden kavuşunca mutluluğu gözlerinden okunan genç, "Komiserlerin yarımı ile buldum. Markete girdim alışveriş yaparken masada bırakmıştım çaldırdım. 5-10 tane şüpheli vardı. Allah'ın yardımı ile buldum. Değeri 11 bin TL falan. Hal içerisindeydik hal dışarısında bulduk" açıklamasına yer verdi.

Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu
Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu
Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu
Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu
Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu
Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Mesut Özil Ryan Babel Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çalınan telefonunu 'telefonumu bul' uygulamasından dakikalar içerisinde buldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 17:08:40. #1.15#

title