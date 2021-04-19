ÇALINAN TELEFONUNU 'TELEFONUMU BUL' UYGULAMASI SAYESİNDE BULDU
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ÇALINAN TELEFONUNU 'TELEFONUMU BUL' UYGULAMASI SAYESİNDE BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Kenan E., çalınan 11 bin TL'lik telefonunu, 'telefonumu bul' uygulaması ile çalılık içerisinde buldu.

ANTALYA'da Kenan E., çalınan 11 bin TL'lik telefonunu, 'telefonumu bul' uygulaması ile çalılık içerisinde buldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Toptancı Hal içerisindeki bir markette meydana geldi. Kenan E., arkadaşları ile markete girdiği sırada telefonunu masaya bıraktı. Kısa süre sonra telefonunun yerinde olmadığını gören Kenan E., polise haber verdi. Bu arada 'telefonumu bul' uygulaması aracılığıyla telefon sinyalini yaklaşık 500 metre mesafeden alan Kenan E., Kepez Suç Önleme ve Kepez Polis Merkezi'nden gelen polislerle birlikte belirlenen yerde telefonunu aramaya başladı.

Telefonun sinyal sesinin çalılık içerisinden geldiğini duyan polisler, kağıda sarılı cep telefonunu buldu. Telefonu çalan kişi veya kişilerden şikayetçi olmadığını söyleyen Kenan E., 'Bir saat önce markete girmiştik. Alışveriş yaparken telefonu çıkartıp masaya koyduk. 5-10 kişi vardı. Birden kayboldu. Polise haber verdik. Telefonumu daha önceden arkadaşımın telefonuna eşleştirmiştim. Telefonumun çalındığını görünce 'telefonumu bul' uygulamasından sinyal aldım. Sonra da gelip bulduk dedi.

ÇALINAN TELEFONUNU 'TELEFONUMU BUL' UYGULAMASI SAYESİNDE BULDU
ÇALINAN TELEFONUNU 'TELEFONUMU BUL' UYGULAMASI SAYESİNDE BULDU
ÇALINAN TELEFONUNU 'TELEFONUMU BUL' UYGULAMASI SAYESİNDE BULDU
ÇALINAN TELEFONUNU 'TELEFONUMU BUL' UYGULAMASI SAYESİNDE BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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