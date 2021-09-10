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Çalınan sosyal medya hesabı üzerinden 11 bin 200 lira dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çalınan sosyal medya hesabı üzerinden 11 bin 200 lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi arkadaşının çalınan sosyal medya hesabı üzerinde kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek 11 bin 200 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi arkadaşının çalınan sosyal medya hesabı üzerinde kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek 11 bin 200 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(68) arkadaşının çalınan Facebook hesabı üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düştü. Şirketten promosyon verileceği vaadine inanıp kredi kartı bilgilerini verdi. Telefona gelen şifreyi dolandırıcıya söyleyen A.K. kredi kartından 11 bin 200 lira alışveriş yapılarak dolandırıldı. Dolandırıldığını öğrenen A.K. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Haber: Çalınan sosyal medya hesabı üzerinden 11 bin 200 lira dolandırıldı - Haberler
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