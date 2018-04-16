Çalınan Rögar Kapakları Yenileniyor

Özellikle İskenderun ilçesinin genelinde gözlemlenen hırsızlık vakasının her geçen gün arttığını belirten Genel Müdürlük, hırsızların hedefi haline gelen kapaklar ile alakalı gece saatlerinde herhangi bir şüpheli durumda 155 polis imdat çağrı merkezine bildirilmesi hususunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Farklı şekilde alınan önlemlere rağmen olumsuz sonuçlarla karşılaşıldığını ve gelen bildirimler üzerine tekrardan yenilenerek oluşabilecek tehlikelerin önlendiğini aktaran idare, İskenderun ilçesine bağlı Dumlupınar, Meydan ve Denizciler Mahalleleri ile Belen Toki evlerinin çevresinde bulunan kapakların çalındığını kaydetti.

Sorumsuz kişilerce gerçekleştirilen hırsızlık olayının aynı zamanda can ve mal güvenliğini tehdit ettiğin vurgu yapan HATSU, yasal işlem başlatılarak gerekli incelemelerin devam ettiğini açıkladı.