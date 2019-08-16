16.08.2019 11:05

Çalınan otomobil sulama kanalında bulundu

Mersin'de evin önünde park halinde iken çalınan otomobil, aküsü sökülmüş halde sulama kanalında bulundu

MERSİN - Mersin'de evin önünde park halinde iken çalınan otomobil, aküsü sökülmüş halde sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Çelik'e ait 33 ACK 120 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde evinin önünde park halindeyken çalındı. Çalınan otomobilin bulunması için arama çalışmaları sürdüğü sırada, bölgeye yakın civardaki sulama kanalı içerisinde vatandaşlar tarafından bir otomobilin suyun içerisinde olduğu fark edildi.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan otomobilin Serhat Çelik'e ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan otomobilde yapılan incelemede aküsünün çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA