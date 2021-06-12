Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu
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Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu

Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Murat Yücel'in evinin önünden çalınan otomobili, aynı mahallede lastikleri ile iç aksamları ve motor bölümündeki parçalar çalınmış olarak bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Murat Yücel'in evinin önünden çalınan otomobili, aynı mahallede lastikleri ile iç aksamları ve motor bölümündeki parçalar çalınmış olarak bulundu.

İlçenin Beydeğirmeni Mahallesi'nde oturan Murat Yücel, sabah işe gitmek için çıktığında, evinin önünde park halinde bulunan 33 BPR 06 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gördü. Polise haber veren Yücel, izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilinin 2 kişi tarafından çalındığını gördü.Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, otomobil, aynı mahallede 4 lastiği sökülmüş, iç aksamları ile motor bölümündeki malzemelerin parçalanarak çalınmış olarak buldu. Otomobilin yanına gelen Murat Yücel, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.


Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu
Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu
Çalınan otomobil, parçalanmış halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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