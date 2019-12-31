Çalınan otomobil Nazilli'de bulundu
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Çalınan otomobil Nazilli'de bulundu

AFYONKARAHİSAR'dan çalınan otomobil, Aydın'ın Nazilli ilçesinde yol denetimi yapan polis tarafından bulundu.

31.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:25
Çalınan otomobil Nazilli'de bulundu

AFYONKARAHİSAR'dan çalınan otomobil, Aydın'ın ilçesinde yol denetimi yapan tarafından bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün ilçe girişinde yol denetimi yaptı. Yapılan kontrol sırasında durdurulan 03 BR 048 plakalı otomobilin, Afyonkarahisar'dan çalıntı kaydı olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsü M.G., gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürerken, çalıntı otomobil Afyonkarahisar'dan Nazilli'ye gelecek olan sahibine teslim edilecek.


Kaynak: DHA
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