Çalınan otomobil çekici ile taşınırken bulundu (2)- Yeniden
BURSA'nın Yıldırım ilçesinden çalınan otomobil, jandarmanın operasyonu ile Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çekici ile taşınırken bulundu.
YILDIRIM, BURSA (DHA) - BURSA'nın Yıldırım ilçesinden çalınan otomobil, jandarmanın operasyonu ile Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çekici ile taşınırken bulundu. Çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinden dün çalınan otomobilin çekiciye yüklendiği belirlendi. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekipleri önlem alarak, Mekece mevkiinde 14 AAG 888 plakalı çekiciyi durdurdu. Çekicide yüklü bulunan 16 Z 1889 plakalı otomobilin çalınan araç olduğu belirlenirken, sürücü N.A. gözaltına alındı. N.A. jandarmadaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
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