Çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de çalınan otomobil polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yaverpaşa Mahallesi'nde çalınan otomobille ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden otomobili çalan şahsın daha önceden 4 farklı suçtan kaydı olan A.K. olduğunu belirledi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, A.K. isimli şahıs devriye gezen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. adliyeye sevk edilirken ele geçirilen otomobil de sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa