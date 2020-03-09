Çalınan motosikletini bulana bin 500 lira ödül verecek
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Adana, 3. Sayfa

Çalınan motosikletini bulana bin 500 lira ödül verecek

- Çalınan motosikletini bulana bin 500 lira ödül verecek Adana'da iş yerinin karşısında motosikleti çalınan Yusuf Şengül, motosikletini bulana bin 500 lira ödül vereceğini vadetti Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında İş yerinin karşısında motosikleti çalınan bir vatandaş,...

09.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:23
Çalınan motosikletini bulana bin 500 lira ödül verecek

- Çalınan motosikletini bulana bin 500 lira ödül verecek

Adana'da iş yerinin karşısında motosikleti çalınan Yusuf Şengül, motosikletini bulana bin 500 lira ödül vereceğini vadetti

Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında

ADANA - İş yerinin karşısında motosikleti çalınan bir vatandaş, motosikletini bulanlara bin 500 lira ödül vadetti. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Şubat Pazartesi günü akşam 19.00 sıralarında Yüreğir İlçesi'ne bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi 3807 sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Yusuf Şengül'ün 2 yıl önce 14 bin liraya aldığı ve şuanda 20 bin liradan satılan motosikletini çaldı. İş yerinin karşısında ki apartmana sabah motosikletini park eden Şengül, işten çıktıktan sonra motosikletinin olduğu yere gidince motosikletinin olmadığını gördü. Bunun üzerine apartmanın kamera kayıtlarını inceleyen genç adam, motosikletinin bir hırsız tarafından çalındığını görünce polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kamera kayıtlarını inceleme altına alarak soruşturma başlattı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda 01 AAP 377 plakalı motosikletin yanına tek başına bir hırsız geliyor. Motosikleti ve çevreyi inceleyen hırsız, direksiyon kilidini kırarak 1 dakika içerisinde motosikleti çalıyor ve olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

"Allah rızası için ulaşsınlar"

2018 model motosikleti çalınan Yusuf Şengül ise durumdan üzgün olduğunu ve motorunu bulana bin 500 TL ödül vereceğini sosyal medyadan duyurdu.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şengül, tekrardan motosiklet alacak imkanının olmadığını belirterek, "Biz iş yerinde çalışırken motosikletimi çaldılar. Direksiyon kilidini kırıp almış götürmüş. Mağduruz. Polisler geldi kamera kayıtlarını aldılar ama hala bekliyoruz. Motorumu 2 yıl önce 14 bin liraya aldım. Şuanda 20 bin lira. Bulana bin 500 lira ödül vereceğim. Bütçemize göre ödülde. Yenisini alamıyoruz bari motosikleti bulalım. Görenler bulanlar olursa bize Allah rızası için ulaşsınlar. Motosiklet siyah ve üzerinde 'Emir Avşar' yazıyor. O yazıyı sökseler bile yapışkan izi duruyordur" diye konuştu.

Çalınan motosikletini bulana bin 500 lira ödül verecek

Kaynak: İHA

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Çalınan motosikletini bulana bin 500 lira ödül verecek

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