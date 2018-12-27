Çalınan Motosikleti Jandarma Yakaladı

Kilis'te, jandarma ekipleri, çalınan motosikleti yakalanarak sahibine teslim edildi.

il Jandarma Komutanlığı Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı Beşiriye Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Elbeyli Geçici Barınma Merkezi otopark alanında yapılan kontrollerde plakası olmayan, şase numarası kazınarak silinmiş bir motosiklet buldu. Jandarma kriminal laboratuvarında yapılan inceleme sonucunda şase numarasından motosiklet sahibinin A.E.M. isimli Suriye uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Motosiklet sahibi Suriye uyruklu A.E.M. isimli şahıs Elbeyli İlçe Jandarma Beşiriye Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığına davet edilerek, motosiklet tespit edildi. Motosikleti çalan hırsızların kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA