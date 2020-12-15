Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi
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Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

15.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:38
Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde çalınan motosiklet polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde çalınan motosiklet polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Yarenler Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan inceleme ve çalışmalar kapsamında motosikleti M.D'nin çaldığı ve C.Y. (21) ile birlikte Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine götürerek S.G'ye uyuşturucu karşılığı verdikleri tespit edildi. M.D. ile C.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Alınan arama kararıyla S.G'nin evinde arama yapıldı. Aramada çalıntı motosiklet ile 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. S.G. de gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest kalırken, motosiklet sahibine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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