Çalınan motosiklet park halinde bulundu Yeşilova'da çalınan motosiklet, polisin çalışmasıyla bulunup sahibine teslim edildi.

Yeşilova'da çalınan motosiklet, polisin çalışmasıyla bulunup sahibine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 27 Mart akşamı Yeşilova Mahallesi'nde 22 bin lira değerindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelinin motosikletle Avcılar yönüne seyrettiğini belirleyen ekipler, Avcılar'da park edilmiş halde bulunan motosikleti işlemlerin ardından sahibine teslim etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA