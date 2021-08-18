Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi
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Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi

Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bizmişen TOKİ konutlarında ikamet eden E.B. isimli şahsa ait 23 ACA 776 plakalı motosiklet çalındı. Sahibinin haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. JASAT ekiplerince yapılan araştırma sonucunda çalınan motosikletin Maden ilçesi Kumyazı köyünde ikamet eden Y. Y. isimli şahısta olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda bulunmaması için maviye boyanan motosiklet ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak Y.Y. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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