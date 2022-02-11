Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bir vatandaşa ait motosiklet çalındı. İl Jandarma Komutanlığı meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerin çalışmaları neticesinde kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.P. isimli hırsızlık şüphelisi motosikletle birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.P. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title