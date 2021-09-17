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Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yeniköy köyünde bir vatandaşa ait motosiklet çalındı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) araştırması neticesinde incelenen kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla S.P. isimli hırsızlık şüphelisi şahıs motosikletle birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.P adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

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Haber: Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Haberler
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