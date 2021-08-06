Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
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Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Aşağı Kartal Mahallesi'nde bir vatandaşa ait motosiklet kimliği meçhul kişi yada kişilerce çalındı. Olayla ilgili Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ekiplerince yapılan araştırma neticesinde incelenen kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan operasyon neticesinde K.B. isimli şüpheli, şehir merkezinde çaldığı motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken şüpheli K.B. aynı gün çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifadesinin alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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