Çalınan malları satarken yakalandılar
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Çalınan malları satarken yakalandılar

Çalınan malları satarken yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te, çalıntı iki adet dorse kapağını satmaya çalışan iki kişi yakalandı.

Karabük'te, çalıntı iki adet dorse kapağını satmaya çalışan iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük merkez hurdacılar sanayi sitesinde, çalıntı 2 adet dorse kapaklarını satmaya çalıştıkları tespit edilen iki şüpheli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan ili şüpheli adliyeye sevk edilirken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

iki adet dorse kapağı ise sahibine teslim edildi. - KARABÜK

Çalınan malları satarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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