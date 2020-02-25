Çalınan kuzular polisin takibi sonrasında bulundu
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Çalınan kuzular polisin takibi sonrasında bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde gece ağıldan çalınan 8 adet kuzu, emniyet güçlerinin sıkı takibi sonrasında bulundu.

25.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:25
Çalınan kuzular polisin takibi sonrasında bulundu

'nın ilçesinde gece ağıldan çalınan 8 adet , emniyet güçlerinin sıkı takibi sonrasında bulundu.


Olay, Mahallesi Celal Atik Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri G'ye ait evin bahçesinde bulunan ağıla gece geç saatlerde hırsız girdi. Sabah hayvanları yemlemeye giden Sabri G., 8 kuzusunun yerinde olmadığını fark etti. Sabri G. durumu hemen polis ekiplerine ihbar etti. İhbar sonrasında adrese gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kuzuların çalındığı yerde parmak izi çalışması yaptı. Çalışmaların ardından çalınan kuzuların 2 kişi tarafından bir minibüsün bagajına konularak götürüldüğü tespit edildi. Bölgede takibini ve çalışmalarını sürdüren ekipler kısa sürede çalınan kuzuları bulurken, kuzuları çaldığı iddia edilen 2 kişiden birinin yakalandığı öğrenildi. Kuzular ise sahibine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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